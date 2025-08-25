З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На кордоні зі Словаччиною затримали іноземця, який ішов в Україну коліями

Чоловік розповів, що мав на меті відвідати Україну з метою туризму. 

На кордоні зі Словаччиною затримали іноземця, який ішов в Україну коліями
Фото: ДПСУ

Військовослужбовці Чопського загону затримали у залізничному пункті пропуску "Чоп (Страж)" тридцятирічного громадянина Чехії, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Прикордонний наряд помітив невідому особу, що рухається колією. Група реагування затримала чоловіка та доставила його у прикордонний підрозділ. Той виявився громадянином Чехії.

Чоловік не мав при собі речей, окрім одягу. Він розповів, що мав на меті відвідати Україну з метою туризму. 

"Чоловік ніколи раніше не подорожував поза межами ЄС і запевняв, що не знав про необхідність проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. Він прибув потягом у Словаччину, на прикордонній залізничній станції не знайшов розклад руху потягів в Україну, тож вирішив йти пішки коліями", - зазначили в ДПСУ.

Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП. Після проведення необхідних заходів його буде повернуто на територію Словаччини у порядку реадмісії.
﻿
