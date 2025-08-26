Австралія висилає іранського посла через антисемітські напади

Посол Ахмад Садегі та ще троє іранських чиновників мають сім днів, щоб виїхати з Австралії.

Австралія звинуватила Іран у здійсненні двох антисемітських підпалів у Сіднеї та Мельбурні та дала послу Ірану Ахмаду Садегі сім днів на те, щоб він покинув країну. Це перше таке вислання від часів Другої світової війни.

Про це пише Reuters.

Від початку війни між Ізраїлем та Газою у жовтні 2023 року в Австралії зафіксували хвилю антисемітських нападів на будинки, школи, синагоги та автомобілі, а також різке зростання ісламофобських інцидентів.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз повідомив, що Австралійська організація безпеки та розвідки (ASIO) зібрала достовірні дані про те, що Іран організував щонайменше два напади.

"Це були надзвичайні й небезпечні акти агресії, організовані іноземною державою на австралійській землі. Їхньою метою було підірвати суспільну єдність і посіяти розбрат у нашій громаді", – заявив Албаніз.

За його словами, Іран намагався замаскувати свою причетність до торішніх атак на кошерний ресторан у Сіднеї та синагогу Adass Israel у Мельбурні. Жертв унаслідок підпалів не було.

Албаніз також повідомив, що Іран, ймовірно, стоїть і за іншими нападами, а Австралія вже закрила своє посольство в Тегерані, евакуювавши дипломатів до третьої країни. Уряд готується оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Вважають, що КВІР координував свої дії в Австралії через підставних осіб, зокрема із кримінальних угруповань.

Міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг підтвердила, що посол Ахмад Садегі та ще троє іранських чиновників мають сім днів, щоб виїхати з Австралії.

МЗС Ірану заявило, що рішення Австралії є внутрішньополітичним, а антисемітизм не має місця в іранській культурі. Іран пригрозив "належною відповіддю".

Посольство Ізраїлю в Австралії привітало це рішення, наголосивши, що "режим Ірану є загрозою не лише для євреїв чи Ізраїлю, а й для всього вільного світу".

За грудневий підпал синагоги, збудованої у 1960-х роках, двом чоловікам уже висунули звинувачення. Поліція також розслідує підпал кошерного ресторану в Бонді.

Австралійська іранська громада схвалила вислання дипломатів і рішення щодо КВІР. В Австралії проживає близько 90 000 вихідців з Ірану.

Водночас відносини Австралії та Ізраїлю ускладнилися після того, як уряд у Канберрі визнав Палестинську державу 11 серпня. Це рішення ухвалили після масових маршів у Сіднеї з вимогою миру та гуманітарної допомоги Газі.