Уряд Нідерландів опинився під загрозою відставки через парламентську кризу

Палата представників у Гаазі, ймовірно, обговорить вотум недовіри, який може підштовхнути Діка Схофа або весь його кабінет до дострокового відходу.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф та його кабінет сьогодні зіткнуться з парламентським протистоянням, яке може призвести до їхньої відставки, що втягне країну в безпрецедентну політичну кризу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поки ситуація нестабільна, Палата представників у Гаазі, ймовірно, обговорить вотум недовіри, який може підштовхнути Схофа або весь його кабінет до дострокового відходу. Оскільки його адміністрація вже перебуває в статусі виконувача обов’язків після розпаду чотирипартійної правлячої коаліції в червні, чіткої процедури на випадок вотуму недовіри не існує.

Парламентське втручання було ініційовано минулої п’ятниці, коли правоцентристська партія вийшла з коаліції через розбіжності щодо запровадження жорсткіших заходів проти Ізраїлю через його війну у Смузі Гази. Відхід міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа та його колег з партії “Новий суспільний договір” залишив тимчасовий уряд лише з двома партіями та ще меншою меншістю, маючи лише 32 зі 150 місць. Міністр торгівлі Нідерландів також пішов у відставку через кризу, що завадило прийняттю рішень країною у критичний момент.

Вибори наразі заплановані на жовтень, але в фрагментованому політичному ландшафті Нідерландів переговори щодо формування уряду, ймовірно, триватимуть місяцями, що залишить країну перед тривалим періодом невизначеності.

Наступні кілька кроків обговорять сьогодні на дебатах, які, як очікується, триватимуть до вечора. Усі партії висловляться щодо того, чи слід замінити Схофа та його кабінет, чи вони можуть продовжувати роботу за підтримки опозиційних партій.

Лідер ультраправих Герт Вілдерс заявив державному мовнику NOS, що він допоможе Схуфу залишитися при владі лише за умови, що кабінет міністрів гарантує негайну заборону на в'їзд шукачів притулку. Це малоймовірно, враховуючи, що вихід Вілдерса з коаліції на початку цього року через міграційну суперечку призвів до початкового розпаду коаліції.