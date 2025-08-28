Кім Чен Ин приєднається до Путіна на військовому параді Сі у Пекіні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає Китай для участі в військовому параді 3 вересня, щоб взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Туди приїде у російський лідер Володимир Путін.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на державні ЗМІ КНДР та КНР.

Парад є важливою подією в політичному календарі для президента Китаю Сі, який буде в центрі значної частини активностей на площі Тяньаньмень. “Китай і КНДР ‒ дружні сусіди, пов'язані горами. Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб продовжувати зміцнювати обміни та співпрацю, а також просувати соціалістичний розвиток”, ‒ заявили у китайському МЗС.

Пекін роками був головним спонсором Північної Кореї, забезпечуючи рятівне коло, яке тримало її економіку на плаву. США та їхні партнери неодноразово закликали Пекін використати свій вплив на Північну Корею, щоб стримати ядерні амбіції Кіма.

Кім та Сі не зустрічалися особисто з червня 2019 року, коли китайський лідер відвідав Пхеньян та закликав до денуклеаризації Корейського півострова. До цього Кім чотири рази протягом 10 місяців відвідував Пекін, шукаючи підтримки Китаю у відновленні зв'язків зі США та Південною Кореєю.

Зв’язки з Росією

В останні роки Північна Корея зблизилася з Росією. За даними американських та південнокорейських чиновників, Пхеньян постачав зброю та війська для підтримки війни Москви проти України. Майбутній візит стане першою закордонною поїздкою Кіма з моменту його переговорів з Путіним у 2023 році та першою до Китаю з січня 2019 року.

Поява Кіма разом з Путіним та Сі Цзиньпіном має підкреслити посилення зв'язків між трьома лідерами та сигналізувати про готовність до більш відкритої координації дій у протистоянні міжнародним нормам під лідерством США. Для Кіма ця поїздка підвищує дипломатичний статус Північної Кореї, надаючи Пхеньяну місце за столом переговорів з деякими з найвпливовіших лідерів світу.

Інформаційне агентство “Сіньхуа” опублікувало повний список із 26 іноземних глав держав та урядів, які мають бути присутніми на заході, включно з лідерами В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Білорусі, Ірану, Сербії та Словаччини. Південну Корею представлятиме спікер Національних зборів У Вон Сік.

Однак потепління зв'язків Пхеньяна з Москвою ставить дилему перед Сі Цзіньпіном. Він намагався проєктувати нейтралітет щодо війни в Україні, водночас прагнучи покращити зв'язки зі США та їхніми союзниками. Оскільки економіка Китаю, що бореться за виживання, все ще залежить від експорту, Сі зацікавлений у збереженні стабільності зовнішніх відносин.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Путін відвідує Пекін, 16 травня 2024 року

Інформація про візит Кіма з'явилася лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з північнокорейським лідером цього року, розхвалюючи їхні “дуже добрі стосунки”.

Трамп зустрічався з Кімом тричі протягом свого першого терміну, але ці зустрічі не змогли переконати північнокорейського лідера скоротити програму ядерної зброї Пхеньяна.