МЗС Нідерландів тимчасово очолить міністр оборони

Рубен Брекельманс, який в нідерландському уряді обіймав посаду міністра оборони, додасть до цього ще один портфель - вакантне після відставки Каспара Вельдкампа місце голови МЗС.

Як пише "Укрінформ", Брекельманс загалом виступає проти поєднання цих двох позицій, але "з огляду на поточну політичну ситуацію" погодився займатися сумісництвом упродовж нетривалого часу.

Міністр висловив переконання, що будь-яка формація нідерландської коаліції - з двох партій або трьох - продовжуватиме підтримувати Україну, адже це те, чого прагне суспільство в країні. Брекельманс також пообіцяв "активізувати та прискорити зусилля в цьому напрямку".

29 жовтня у Нідерландах мають відбутися парламентські вибори.