В Естонії фермер виявив кратер від падіння ударного дрона. Влада вважає, що він український

Міністр оборони підкреслив, що першопричиною ситуації є російська агресія проти України і обов'язок українців захищатися. 

В Естонії фермер виявив кратер від падіння ударного дрона. Влада вважає, що він український
В Естонії дрон впав у поле
Фото: ERR

Естонський фермер знайшов на полі в селі Корусте кратер, що виник внаслідок падіння дрона і подальшого вибуху. Про це пише ERR з посиланням на інформацію поліції і міністра оборони Ханно Певкура. 

Розслідуванням обставин займається поліція і прокуратура. За даними поліції, дрон впав на естонську територію рано вранці в неділю. 

Фермер виявив його в понеділок вдень. 

"Виходячи з дуже попередньої інформації, у нас є підстави вважати, що це може бути український безпілотник, який був спрямований на об'єкти у внутрішніх районах Росії, але Росія використала свої засоби глушіння GPS та інші засоби радіоелектронної боротьби, щоб відхилити його від курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. Наразі немає нічого, що вказувало б на те, що це може бути російський безпілотник", – сказав керівник Поліції безпеки Марґо Поллосон. 

За його словами, дрон мав прикріплену до нього вибухівку, і якби впав на будівлю, то міг би завдати значної шкоди. Паллосон сказав, що безпілотник міг потрапити в повітряний простір Естонії як з російського, так і з латвійського повітряного простору. Він додав, що наразі це питання розслідується.

Міністр оборони Певкур наголосив, що виявлення фрагментів безпілотника пов'язане, перш за все, з продовженням війни Росією в Україні та самозахистом України.

Антс Ківіселг, керівник Центру розвідки Естонських сил оборони, прокоментував інцидент більш широко, заявивши, що глушіння GPS Росією спрямоване на захист стратегічних об'єктів Росії та не спрямоване безпосередньо проти Естонії чи інших союзників НАТО.
