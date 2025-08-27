Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
У Далласі чоловіка заарештували за погрозу підірвати офіс імміграційної служби

За даними правоохоронців, він прийшов до офісу і показав те, що він назвав детонатором.

У Далласі чоловіка заарештували за погрозу підірвати офіс імміграційної служби

У Далласі заарештували 36-річного чоловіка, якого звинувачують в погрозі вибухівкою у центрі Імміграції та митної служби (ICE) США. Чоловік, як стверджують слідчі, підійшов до співробітників служби безпеки об'єкта і показав їм те, що, за його словами, було детонатором на руці, пише CBS

Він також заявив, що має в рюкзаку бомбу. В зв'язку з цією загрозою співробітників Далласької ICE евакуювали в сховище. 

Поліцейське управління Далласа направило на місце події саперну групу, яка пізніше заарештувала чоловіка за звинуваченням у нібито терористичних погрозах. За словами правоохоронців, його було переведено до в'язниці округу Даллас. 

Поліція видала дозвіл на арешт о 19:19 за місцевим часом, менш ніж через годину після початку інциденту.

Правоохоронці повідомили CBS News, що прокуратура США в Північному окрузі Техасу розглядає можливість висунення федеральних звинувачень.

Це вже не перша погроза насильством проти співробітників імміграційної служби, яка відбувається на тлі посилення боротьби з мігрантами. 
