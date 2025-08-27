У Далласі чоловіка заарештували за погрозу підірвати офіс імміграційної служби

За даними правоохоронців, він прийшов до офісу і показав те, що він назвав детонатором.

У Далласі заарештували 36-річного чоловіка, якого звинувачують в погрозі вибухівкою у центрі Імміграції та митної служби (ICE) США. Чоловік, як стверджують слідчі, підійшов до співробітників служби безпеки об'єкта і показав їм те, що, за його словами, було детонатором на руці, пише CBS.

Він також заявив, що має в рюкзаку бомбу. В зв'язку з цією загрозою співробітників Далласької ICE евакуювали в сховище.

Поліцейське управління Далласа направило на місце події саперну групу, яка пізніше заарештувала чоловіка за звинуваченням у нібито терористичних погрозах. За словами правоохоронців, його було переведено до в'язниці округу Даллас.

Поліція видала дозвіл на арешт о 19:19 за місцевим часом, менш ніж через годину після початку інциденту.

Правоохоронці повідомили CBS News, що прокуратура США в Північному окрузі Техасу розглядає можливість висунення федеральних звинувачень.

Це вже не перша погроза насильством проти співробітників імміграційної служби, яка відбувається на тлі посилення боротьби з мігрантами.