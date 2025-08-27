«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
У США нападник відкрив стрілянину в католицькій школі. Є жертви

Деякі поранені діти у критичному стані в медзакладах.

У Міннеаполісі (штат Міннесота, США) зловмисник відкрив вогонь по присутніх у католицькій школі, пише CNN.

Трагедія трапилася вранці 27 серпня під час меси на честь початку навчального року. У результаті загинули двоє дітей, ще 17 осіб поранені, деякі – у критичному стані.

Очільник місцевої поліції повідомив, що нападникові було близько 20 років, він не мав значного кримінального минулого. Чоловік підійшов до будівлі школи і відкрив вогонь через вікна.

«Стрілець підійшов до будівлі збоку та почав стріляти з гвинтівки через вікна церкви в бік дітей, які сиділи на лавках. Він влучив у дітей та вірян, які перебували всередині», – розповів правоохоронець.

У зловмисника були три види зброї і за попередніми даними, він стріляв із усіх.

Поліція підтвердила, що нападник мертвий. Мотиви злочину наразі з’ясовують.
﻿
