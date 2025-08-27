Набуло чинності 50% мито Трампа для Індії, Моді обіцяє “масштабний податковий бонус”

50% тарифи Дональда Трампа на тарифи з Індії набули чинності ‒ через кілька тижнів після того, як президент США видав виконавчий указ про запровадження додаткового 25% штрафу для країни за закупівлі російської нафти та зброї.

Про це повідомляє BBC.

Це робить Індію – одного з найсильніших партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні – однією з країн, на які поширюються найвищі тарифи американців у світі. Це може завдати удару по експорту та зростанню п'ятої за величиною економіки світу, враховуючи, що США донедавна були найбільшим торговельним партнером Індії.

Раніше у серпні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знизити податки, щоб пом'якшити економічний вплив мита Сполучених Штатів. Моді також закликав до внутрішньої самозабезпеченості.

Він заявив, що до Дівалі (Свято світла 20 жовтня, - ред.) на пересічних громадян і мільйони малих бізнесів чекає “масштабний податковий бонус”.

Видання зазначає, що частка вітчизняного виробництва у валовому внутрішньому продукті (ВВП) Індії застоюється на рівні 15%, хоча уряд Моді протягом багатьох років запроваджував субсидії та стимули для виробництва. Але, за словами експертів, стимулювання давно очікуваних податкових реформ, які швидко нададуть більше грошей людям, може допомогти владі пом'якшити удар.

Тому після оголошеного на початку року зниження податку на доходи на суму 12 мільярдів доларів, Моді тепер планує перебудову системи непрямих податків ‒ йдеться про зниження та спрощення податку на товари й послуги (GST).