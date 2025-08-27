Rheinmetall сьогодні відкриває найбільший у Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Завод відкривають сьогодні поблизу німецького Ганновера. Він вироблятиме 155-мм артилерійські снаряди. Планують, що завод запрацює на повну потужність з 2027 року – тоді вироблятиме до 350 000 набоїв на рік. З 2026 року на заводі також планують виробляти реактивну артилерію.

Після невеличкої затримки концерн Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів, пише Bloomberg.

Генеральний директор концерну Армін Паппергер, міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус та генеральний секретар НАТО Марк Рютте мають бути присутніми на офіційному відкритті заводу в Унтерлюссі поблизу Ганновера в середу.

Rheinmetall розпочав будівництво заводу на початку 2024 року за часів колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа цього року.

Завод з виробництва боєприпасів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року та матиме потужність до 350 000 набоїв на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року. Новий завод на північному заході Німеччини складається з двох будівель: одного для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а іншого для завантаження, складання та пакування.

Обсяг інвестицій становить близько 500 мільйонів євро (581 мільйон доларів США), і на цьому об'єкті буде створено понад 500 робочих місць. Rheinmetall також планує виробляти реактивну артилерію на заводі, починаючи з 2026 року.

Нещодавно Rheinmetall завершила ще один великий проєкт у Німеччині – завод у Веце поблизу голландського кордону, де німецький оборонний підрядник виготовляє центральні секції фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

Сегмент зброї та боєприпасів Rheinmetall став основним рушієм безпрецедентного зростання компанії за останні три роки, зафіксувавши продажі в розмірі 724 мільйонів євро у першій половині 2025 року.

Інфраструктура виробництва 155-мм боєприпасів компанії охоплює кілька європейських країн. Паппергер оголосив у понеділок, що він створить завод з виробництва боєприпасів у Болгарії разом із заводом з виробництва пороху, плани щодо якого були оголошені у квітні. Окрім цього, Rheinmetall має заводи в Іспанії та Угорщині, будує один у Литві та веде переговори з урядом Латвії.

Завод з виробництва боєприпасів також планується в Україні, де Rheinmetall керує центром ремонту танків, але Паппергер повідомив аналітикам у серпні, що проєкт затримується через бюрократію, не надаючи подробиць. Паппергер додав, що Україна хоче подвоїти потужності на заводі, але що для цього потрібне додаткове фінансування.