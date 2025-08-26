Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Rheinmetall виготовлятиме порох та снаряди у Болгарії

Для цього будуть спільні інвестиції у 1 млрд євро.

Rheinmetall виготовлятиме порох та снаряди у Болгарії
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

У Болгарії вироблятимуть порох та 155-мм артилерійські снаряди за двома угодами про спільне підприємство з німецькою компанією Rheinmetall.

Про це повідомляє BTA.

Зазначається, що угоди мають бути складені протягом трьох тижнів, заплановані спільні інвестиції у 1 млрд євро.

Уточнюється, що пороховий завод буде розміщений на території Вазовського машинобудівного заводу, а завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів матиме планову потужність у 100 тис. снарядів.

Також у планах створення заводу з проектування та будівництва безпілотників.

  • Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося, але його потужності будуть вдвічі більшими, ніж раніше очікувалося.
  • Раніше Паппергер заявляв, що планувалося виробництво 150 000 снарядів на рік в Україні, а отже тепер йдеться приблизно про 300 000.
