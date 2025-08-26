Rheinmetall виготовлятиме порох та снаряди у Болгарії

Для цього будуть спільні інвестиції у 1 млрд євро.

У Болгарії вироблятимуть порох та 155-мм артилерійські снаряди за двома угодами про спільне підприємство з німецькою компанією Rheinmetall.

Про це повідомляє BTA.

Зазначається, що угоди мають бути складені протягом трьох тижнів, заплановані спільні інвестиції у 1 млрд євро.

Уточнюється, що пороховий завод буде розміщений на території Вазовського машинобудівного заводу, а завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів матиме планову потужність у 100 тис. снарядів.

Також у планах створення заводу з проектування та будівництва безпілотників.