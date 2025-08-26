Rheinmetall виготовлятиме порох та снаряди у Болгарії

У Болгарії вироблятимуть порох та 155-мм артилерійські снаряди за двома угодами про спільне підприємство з німецькою компанією Rheinmetall.
Про це повідомляє BTA.
Зазначається, що угоди мають бути складені протягом трьох тижнів, заплановані спільні інвестиції у 1 млрд євро.
Уточнюється, що пороховий завод буде розміщений на території Вазовського машинобудівного заводу, а завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів матиме планову потужність у 100 тис. снарядів.
Також у планах створення заводу з проектування та будівництва безпілотників.
- Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося, але його потужності будуть вдвічі більшими, ніж раніше очікувалося.
- Раніше Паппергер заявляв, що планувалося виробництво 150 000 снарядів на рік в Україні, а отже тепер йдеться приблизно про 300 000.