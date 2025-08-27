Макрон відповів Нетаньягу на звинувачення в антисемітизмі

Він підкреслив, що дії Ізраїлю в Газі не приведуть його до перемоги.

Французький президент Еммануель Макрон написав листа у відповідь ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу. Це – відповідь на звинувачувальний лист, який прем'єр Ізраїлю опублікував на адресу французького президента раніше цього місяця. Текст листа французького президента оприлюднили France24 та низка інших французьких і ізраїльських медіа.

Макрон підкреслив, що боротьба проти антисемітизму не повинна стати зброєю і не має підживлювати розбіжності між Ізраїлем і Францією. Макрон нагадав, що одним з перших кроків на посаді він офіційно схвалив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту, який засуджував антисіонізм як форму антисемітизму.

"Це був перший випадок, коли президент Французької Республіки зайшов так далеко, і я повністю підтримую цей крок. Захист єврейських громадян Франції від зростання антисемітизму був моїм абсолютним пріоритетом з першого дня. Це відповідальність Франції, і всі державні служби мобілізовані для досягнення цієї мети. Це не повинно бути предметом маніпуляцій на тлі політизації конфлікту, який не є відповідальністю Франції, але впливає на її національну єдність та безпеку", – сказав він.

Макрон закликав Нетаньягу закінчити вбивства і незаконну "постійну війну в Газі". Президент Франції заявив, що окупація Гази, примусове переміщення та голодування палестинців, ненависницьке дегуманізування дискурсу та анексія Західного берега ніколи не приведуть Ізраїлю до перемоги.

Захід критикує Ізраїль за невибіркові удари і штучний голод, від якого страждають палестинці. Ізраїль не допускає необхідну кількість гуманітарної допомоги, включно з продовольством, внаслідок чого страждають і гинуть люди.