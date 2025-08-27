Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаСвіт

Макрон відповів Нетаньягу на звинувачення в антисемітизмі

Він підкреслив, що дії Ізраїлю в Газі не приведуть його до перемоги. 

Макрон відповів Нетаньягу на звинувачення в антисемітизмі
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Французький президент Еммануель Макрон написав листа у відповідь ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу. Це – відповідь на звинувачувальний лист, який прем'єр Ізраїлю опублікував на адресу французького президента раніше цього місяця. Текст листа французького президента оприлюднили France24 та низка інших французьких і ізраїльських медіа.

Макрон підкреслив, що боротьба проти антисемітизму не повинна стати зброєю і не має підживлювати розбіжності між Ізраїлем і Францією. Макрон нагадав, що одним з перших кроків на посаді він офіційно схвалив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту, який засуджував антисіонізм як форму антисемітизму. 

"Це був перший випадок, коли президент Французької Республіки зайшов так далеко, і я повністю підтримую цей крок. Захист єврейських громадян Франції від зростання антисемітизму був моїм абсолютним пріоритетом з першого дня. Це відповідальність Франції, і всі державні служби мобілізовані для досягнення цієї мети. Це не повинно бути предметом маніпуляцій на тлі політизації конфлікту, який не є відповідальністю Франції, але впливає на її національну єдність та безпеку", – сказав він. 

Макрон закликав Нетаньягу закінчити вбивства і незаконну "постійну війну в Газі". Президент Франції заявив, що окупація Гази, примусове переміщення та голодування палестинців, ненависницьке дегуманізування дискурсу та анексія Західного берега ніколи не приведуть Ізраїлю до перемоги. 

Захід критикує Ізраїль за невибіркові удари і штучний голод, від якого страждають палестинці. Ізраїль не допускає необхідну кількість гуманітарної допомоги, включно з продовольством, внаслідок чого страждають і гинуть люди. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies