Понад 200 колишніх та діючих чиновників ЄС закликали до термінових дій щодо війни в Газі

Сьогодні, 26 серпня, опублікували відкрите звернення щодо ситуації у Газі, підписане 209 колишніми послами ЄС, високопосадовцями дипломатичної служби та послами держав-членів ЄС.

Про це пише The Guardian.

У зверненні зазначається, що якщо ЄС не діятиме колективно, то держави-члени повинні робити кроки індивідуально або невеликими групами для підтримки прав людини та дотримання міжнародного права. Загалом у документі представили дев’ять можливих підходів.

Серед них: призупинення ліцензій на експорт озброєнь, заборона торгівлі товарами й послугами з незаконними поселеннями, а також заборона європейським дата-центрам отримувати, зберігати чи обробляти дані від ізраїльських урядових або комерційних структур, якщо вони стосуються "присутності та діяльності Ізраїлю в Газі та інших окупованих територіях".

Серед підписантів є 110 колишніх послів, 25 колишніх генеральних директорів та двоє з найвищих дипломатів ЄС: Ален Ле Руа, колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій, та Карло Троян, колишній генеральний секретар Європейської комісії.

За словами колишнього представника ЄС у Палестинських територіях і члена керівної групи з 6 колишніх дипломатів, які координують ініціативу, що розпочалася в середині липня, Свена Кюна фон Бургсдорфа, такі дії "знайшли відгук".

Цей лист став третім публічним закликом до дії і першим, у якому міститься заклик до держав діяти самостійно, якщо ЄС не ухвалить колективного рішення. У липні не пройшла пропозиція частково відсторонити Ізраїль від участі в дослідницькому фонді Horizon через війну в Газі.

"Ми не можемо залишатися паралізованими, якщо всі 27 (держав-членів) не можуть діяти. Це зраджує наші цінності. Тому ми запропонували дев’ять заходів, які можна здійснити на рівні окремих держав або груп держав", – зазначив Кюн фон Бургсдорф.

Він навів приклад опитування у своїй рідній Німеччині, яка традиційно була одним із найбільших прихильників Ізраїлю: 80% населення не згодні з діями Ізраїлю в Газі, а дві третини хочуть, щоб уряд ужив заходів.