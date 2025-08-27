Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСвіт

У Британії “Reform UK” представила план з депортації 600 тисяч мігрантів

"Єдиний спосіб зупинити невеликі човни, що перетинають Ла-Манш, ‒ це “затримати та депортувати абсолютно будь-кого, хто прибуває цим маршрутом”, заявили у політсилі.

У Британії “Reform UK” представила план з депортації 600 тисяч мігрантів
Лідер “Reform UK” Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії “Reform UK” заявила, що готова у межах плану “Operation Restoring Justice” (Операція “Відновлення справедливості”) депортувати 600 000 мігрантів протягом п'яти років, якщо прийде до влади на наступних виборах, повідомляє BBC.

Лідер Найджел Фарадж заявив, що його партія заборонить будь-кому, хто прибуває до Британії на невеликих човнах, просити притулку.

Політсила заявляє, що виділить 2 мільярди фунтів стерлінгів для виплат або допомоги таким країнам, як Афганістан, для повернення мігрантів, а також потенційно запровадить санкції проти країн, які не співпрацюють.

Лейбористи назвали ці пропозиції непрацездатними, тоді як консерватори звинуватили “Reform” у копіюванні ідей, оголошених раніше цього року.

Фарадж заявив, що єдиний спосіб зупинити невеликі човни, що перетинають Ла-Манш, ‒ це “затримати та депортувати абсолютно будь-кого, хто прибуває цим маршрутом”. Політик, який раніше заявляв, що масові депортації є “політично неможливими”, сказав, що його партія тепер розробила “надійний план, щоб ми могли депортувати сотні тисяч людей протягом п’яти років роботи реформістського уряду”.

Під час пресконференції Фарадж запитав голову "Reform UK" Зію Юсуфа, чи реально депортувати 500–600 тисяч людей протягом першої каденції парламенту під урядом Reform UK. На що той відповів: “Цілком, так”.
