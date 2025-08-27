У Німеччині впали продажі алкогольного пива. Це пов'язують з бажанням молоді вести здоровіший спосіб життя

Вперше з 1993-го в країні за пів року продали менше, ніж 4 млрд літрів.

За перші шість місяців цього року продажі пива в Німеччині знизилися на 6,3 % порівняно з минулим. Виняток склала безалкогольна продукція. Для Німеччини уперше з 1993 року виникла ситуація, коли пивоварні продали менше 4 млрд літрів за півріччя, пише The Times.

Зниження попиту на алкогольне пиво на домашньому ринку пов'язують з тим, що покоління Z (або "зумери" – народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років) надає перевагу здоровому способу життя. Зараз лише 38 % чоловіків віком до 25 років вживають алкоголь щонайменше раз на тиждень, порівняно з 55 % попереднього покоління і 85 % молодих чоловіків усередині 1970-х.

Для молодих жінок показник зараз становить 18 % порівняно з 54 %, які спостерігали пів століття тому.

Загалом 24 % німців з покоління "зумерів" і 33 % їхніх співвітчизників з попереднього покоління міленіалів регулярно вживають пиво.

Штефан Блашак, керуючий директор однієї з 5 найбільших пивоварень країни Oettinger, сказав, що ця тенденція почала вражати галузь, як "зсув". Деякі заводи з виробництва пива вже почали закриватися.