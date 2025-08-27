Що відомо про ракету «Фламінго»?
Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без Угорщини

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без Угорщини
Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Литва закликає столиці країн Європейського Союзу "вжити рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в Європейському Союзі "реальною і незворотною".

Про це йдеться у листі, який Вільнюс розіслав столицям країн ЄС, передає LRT.

"Оскільки напруженість між Будапештом і Києвом знову спалахує, сподівання на те, що Угорщина зніме своє вето щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, згасають. Литва, однак, закликає до пошуку обхідного шляху для виходу з глухого кута", - зазначається в листі.

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

Литва також закликає встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що це допоможе обом сторонам спланувати реформи та ресурси. Раніше про це також говорив президент країни Гітанас Науседа

"Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для ЄС. Членство України є частиною гарантій безпеки Європи і має важливе значення для довгострокового миру та стабільності", – наголосив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Кястутіс Будріс. 
