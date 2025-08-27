Сирський зустрівся з Річардом Найтоном, який очолить Штаб оборони Великої Британії

Він замінить на цій посаді сера Ентоні Радакіна, який також прибув до України.

Головком Олександр Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії сером Ентоні Радакіним. Це був останній візит Радакіна до України на цій посаді, повідомив Сирський.

Він вручив Радакіну "Хрест заслуги" – найвищу відзнаку головнокомандувача. Також він зустрівся з наступником на посаді начальника Штабу оборони – головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном.

"Розповів колегам про оперативну обстановку на фронті, можливі шляхи розвитку двосторонньої співпраці та першочергові потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці. Це системи ППО і ракети, артилерійські системи, РСЗВ тощо", – сказав Сирський.

Він подякував Радакіну і всьому народу Британії за величезний внесок в розвиток Сил оборони України.

"Саме адмірал Ентоні Радакін протягом цих чотирьох років був головним лобістом надання Україні летального озброєння, починаючи з 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW напередодні повномасштабного російського вторгнення", – додав він.

Сер Ентоні Радакін командував Штабом оборони з 2021 року, і зараз термін його повноважень добігає кінця. Наступником стане Річард Найтон, який з 2023-го очолював Королівські військово-повітряні сили.