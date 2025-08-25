Ізраїль пропонує повне виведення військ з Лівану, якщо “Хезболла” розброїться до кінця року

Минулого року Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з терористами, укладену за посередництва США.

Ізраїль заявив, що готовий розпочати виведення своїх військ з Лівану, якщо уряд країни виконає план роззброєння “Хезболли” до кінця року.

Про це пише Bloomberg.

Ця пропозиція є рідкісною публічною пропозицією прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньгу, який назвав рішення Лівану доручити армії демілітаризацію ліванського ополчення “важливим”.

Минулого року Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з “Хезболлою”, укладену за посередництва США, включно з виведенням військ з ліванської території за умови роззброєння ополчення. Хоча сили ЦАХАЛу здебільшого відступили, Ізраїль заявив, що солдати залишаться на п'яти форпостах вздовж кордон, щоб стежити за будь-якою спробою "Хезболли", яку США та багато інших країн визнають терористичною групою, відновити свій потенціал уздовж кордону.

“Якщо Ліванські збройні сили вживуть необхідних заходів для роззброєння “Хезболли”, Ізраїль вживе відповідних заходів, включаючи поетапне скорочення присутності Армії оборони Ізраїлю”, ‒ йдеться у заяві офісу Нетаньягу.