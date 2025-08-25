Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

Ізраїль пропонує повне виведення військ з Лівану, якщо “Хезболла” розброїться до кінця року

Минулого року Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з терористами, укладену за посередництва США.

Ізраїль пропонує повне виведення військ з Лівану, якщо “Хезболла” розброїться до кінця року
Фото: Anadolu Ajansı

Ізраїль заявив, що готовий розпочати виведення своїх військ з Лівану, якщо уряд країни виконає план роззброєння “Хезболли” до кінця року.

Про це пише Bloomberg.

Ця пропозиція є рідкісною публічною пропозицією прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньгу, який назвав рішення Лівану доручити армії демілітаризацію ліванського ополчення “важливим”.

Минулого року Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з “Хезболлою”, укладену за посередництва США, включно з виведенням військ з ліванської території за умови роззброєння ополчення. Хоча сили ЦАХАЛу здебільшого відступили, Ізраїль заявив, що солдати залишаться на п'яти форпостах вздовж кордон, щоб стежити за будь-якою спробою "Хезболли", яку США та багато інших країн визнають терористичною групою, відновити свій потенціал уздовж кордону.

“Якщо Ліванські збройні сили вживуть необхідних заходів для роззброєння “Хезболли”, Ізраїль вживе відповідних заходів, включаючи поетапне скорочення присутності Армії оборони Ізраїлю”, ‒ йдеться у заяві офісу Нетаньягу.

  • Пропозиція Ізраїлю вивести решту військ з південного Лівану з'явилася на тлі активізації країною своїх операцій у Смузі Гази. У понеділок внаслідок удару по лікарні на півдні палестинської території загинуло 19 людей, включно з чотирма журналістами, повідомляє Associated Press з посиланням на міністерство охорони здоров'я, кероване ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочне розслідування удару.
  • Раніше стало відомо, що до кінця серпня військові Лівану мають представити виконавчий план розброєння "Хезболли" лише через урядові сили. Тільки тоді уряд розгляне всі положення пропозиції США, реалізація якої "залежить від схвалення кожної із зацікавлених країн".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies