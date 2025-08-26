У Росії хочуть визнати екстремістом батька російського мільярдера, що був депутатом райради в Запорізькій області

Микола Штенгелов до 2018 року був депутатом райради, а його син – мільярдер з численним бізнесом і громадянством Росії.

Російська прокуратура вимагає у Тверського районного суду Москви визнали екстремістами мільярдера Дениса Штенгелова та його батька Миколу, який до 2018 року був депутатом Приморської районної ради Запорізької області (представляв Аграрну партію). Денис Штенгелов з 2008 року мешкає в Австралії, пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

Він є засновником колдингу "КДВ-груп", що випускає в Росії декілька торгових марок снеків. Також він володіє мережею супермаркетів і має інший бізнес.

У минулому він був співвласником торгового центру "Зимняя вишня" в Кемерово, де трапилася пожежа.

За оцінкою Forbes, статки Дениса Штенгелова становлять $1,4 млрд. Він є одним з найбільших платників податків у Росії. Визнання екстремістом дозволить Російській Федерації відібрати в нього майно на її території.

Батько Штенгелова, Микола, згідно з даними YouControl, є власником української аграрної компанії. Ця фірма розташована на тимчасово окупованій території.