ГоловнаСвіт

У Росії хочуть визнати екстремістом батька російського мільярдера, що був депутатом райради в Запорізькій області

Микола Штенгелов до 2018 року був депутатом райради, а його син – мільярдер з численним бізнесом і громадянством Росії. 

Російська прокуратура вимагає у Тверського районного суду Москви визнали екстремістами мільярдера Дениса Штенгелова та його батька Миколу, який до 2018 року був депутатом Приморської районної ради Запорізької області (представляв Аграрну партію). Денис Штенгелов з 2008 року мешкає в Австралії, пише російськомовне бюро Радіо Свободи

Він є засновником колдингу "КДВ-груп", що випускає в Росії декілька торгових марок снеків. Також він володіє мережею супермаркетів і має інший бізнес. 

У минулому він був співвласником торгового центру "Зимняя вишня" в Кемерово, де трапилася пожежа. 

За оцінкою Forbes, статки Дениса Штенгелова становлять $1,4 млрд. Він є одним з найбільших платників податків у Росії. Визнання екстремістом дозволить Російській Федерації відібрати в нього майно на її території. 

Батько Штенгелова, Микола, згідно з даними YouControl, є власником української аграрної компанії. Ця фірма розташована на тимчасово окупованій території. 
