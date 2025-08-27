SpaceX нарешті вдалося успішно запустити ракету Starship

Компанія Ілона Маска SpaceX у вівторок з третьої спроби здійснила тестовий запуск своєї найбільшої ракети Starship, яка у майбутньому має стати засобом підкорення людиною Марсу.

Як пише The Guardian, виробник перервав серію невдач, під час якої тестові версії космічного апарату тричі вибухали у повітрі і ще один раз - на землі. Хоча вдалося це лише з третьої спроби: у неділю запуск скасували через витік рідкого кисню, а у понеділок завадила хмарна погода над космодромом.

Політ відбувся без позаштатних ситуацій. Через приблизно годину після запуску носій впав в океан. SpaceX вирішила цього разу не намагатися повернути його цілим на стартовий майданчик, зосередившись на інших цілях тестування.

Маск не вважає, що попередні провальні запуски вплинуть на амбітну мету вже у 2027 році використати Starship для польоту на Місяць, а за рік - на Марс. Мільярдер говорить, що компанія сповідує філософію "швидкі невдачі - швидке навчання". У власній соцмережі X він стверджував, що вже за 6-7 років "будуть дні, коли за одну добу здійснюватиметься близько 24 запусків ракети".