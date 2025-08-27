Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

SpaceX нарешті вдалося успішно запустити ракету Starship

10-ий тестовий політ відбувся без надзвичайних ситуацій.

SpaceX нарешті вдалося успішно запустити ракету Starship
Ракета Starship на старті
Фото: EPA/UPG

Компанія Ілона Маска SpaceX у вівторок з третьої спроби здійснила тестовий запуск своєї найбільшої ракети Starship, яка у майбутньому має стати засобом підкорення людиною Марсу.

Як пише The Guardian, виробник перервав серію невдач, під час якої тестові версії космічного апарату тричі вибухали у повітрі і ще один раз - на землі. Хоча вдалося це лише з третьої спроби: у неділю запуск скасували через витік рідкого кисню, а у понеділок завадила хмарна погода над космодромом

Політ відбувся без позаштатних ситуацій. Через приблизно годину після запуску носій впав в океан. SpaceX вирішила цього разу не намагатися повернути його цілим на стартовий майданчик, зосередившись на інших цілях тестування.

Маск не вважає, що попередні провальні запуски вплинуть на амбітну мету вже у 2027 році використати Starship для польоту на Місяць, а за рік - на Марс. Мільярдер говорить, що компанія сповідує філософію "швидкі невдачі - швидке навчання". У власній соцмережі X він стверджував, що вже за 6-7 років "будуть дні, коли за одну добу здійснюватиметься близько 24 запусків ракети".   
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies