Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

SpaceX не змогли здійснити тестовий запуск ракети через погоду

Компанію продовжують супроводжувати невдачі.

SpaceX не змогли здійснити тестовий запуск ракети через погоду
Фото: CNN

Американська компанія SpaceX скасувала запланований на понеділок тестовий запуск ракети Starship через погану погоду.

Як пише CNN, корпорація Ілона Маска мала намір вивести апарат на орбіту та здійснити випуск супутників-"симуляторів". Завдяки цьому тестуванню виробник мав зрозуміти, чи зможе використовувати свою найбільшу та найважчу ракету для того, щоб замінити "робочу конячку" Falcon 9 у програмі розвитку супутникового інтернету Starlink.

Проте командний центр скасував запуск: хмарність над космодромом означала, що ракета ризикує зазнати удару блискавки. SpaceX спробують знову у вівторок.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies