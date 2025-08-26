SpaceX не змогли здійснити тестовий запуск ракети через погоду

Американська компанія SpaceX скасувала запланований на понеділок тестовий запуск ракети Starship через погану погоду.

Як пише CNN, корпорація Ілона Маска мала намір вивести апарат на орбіту та здійснити випуск супутників-"симуляторів". Завдяки цьому тестуванню виробник мав зрозуміти, чи зможе використовувати свою найбільшу та найважчу ракету для того, щоб замінити "робочу конячку" Falcon 9 у програмі розвитку супутникового інтернету Starlink.

Проте командний центр скасував запуск: хмарність над космодромом означала, що ракета ризикує зазнати удару блискавки. SpaceX спробують знову у вівторок.