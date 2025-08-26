Трамп запевнив, що готовий запровадити економічні санкції проти Росії

Санкції можуть бути запроваджені, якщо Путін не погодиться на припинення вогню.

Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити економічні санкції проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо, щоб це припинилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вступати у світову війну", - сказав Трамп.

Він уточнив, що санкції можуть бути запроваджені, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню.