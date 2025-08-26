Трамп запевнив, що готовий запровадити економічні санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити економічні санкції проти Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми хочемо, щоб це припинилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вступати у світову війну", - сказав Трамп.
Він уточнив, що санкції можуть бути запроваджені, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню.
- На думку президента США, диктатор Путін не хоче зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому "сильно не подобається".