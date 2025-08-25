З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

Трамп вважає, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Президент США зазначив, що має хороші стосунки з лідерами Росії та КНДР. 

Трамп вважає, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Владімір Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається.

Про це Трамп сказав на пресконференції

"Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна", - зазначив він.

Президент США також розповів, що він сам обговорював із Путіним. 

"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - зазначив Трамп.

Він додав, що у нього "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".

"Багато людей скажуть: о, це жахливо. Ні, це добре. Насправді, колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним… Я знаю його краще, ніж будь-хто, майже, окрім його сестри. Його сестра знає його досить добре", - сказав Трамп.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies