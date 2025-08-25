Трамп вважає, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Президент США зазначив, що має хороші стосунки з лідерами Росії та КНДР.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Владімір Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається.

Про це Трамп сказав на пресконференції.

"Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна", - зазначив він.

Президент США також розповів, що він сам обговорював із Путіним.

"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - зазначив Трамп.

Він додав, що у нього "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".

"Багато людей скажуть: о, це жахливо. Ні, це добре. Насправді, колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним… Я знаю його краще, ніж будь-хто, майже, окрім його сестри. Його сестра знає його досить добре", - сказав Трамп.