Сейм Литви затвердив нову премʼєр-міністерку країни

Сейм Литви схвалив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Про це пише LRT.

Напередодні три фракції політичних партій – Соціал-демократи, "Нямунас Аушра" та Литовський союз селян та зелених підписали угоду про створення правлячої коаліції.

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Очільник Литви Гітанас Науседа вже вніс кандидатуру Ругінене на посаду прем'єр-міністерки на попередньому засіданні, і тепер Сейм її схвалив: 78 членів проголосували "за", 35 – "проти", 14 – "утрималися".

Формально Інга Ругінене стане прем'єр-міністеркою після того, як президент видасть відповідний указ і вона складе присягу в Сеймі.

Після схвалення Сеймом Ругінене протягом двох тижнів повинна представити у парламенті узгоджений з президентом новий склад Кабінету міністрів і програму уряду.