Сейм Литви затвердив нову премʼєр-міністерку країни

Новою прем'єркою стане Інга Ругінене.

Сейм Литви затвердив нову премʼєр-міністерку країни
Інга Ругініене
Фото: Фейсбук-сторінка Інги Ругініене

Сейм Литви схвалив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Про це пише LRT.

Напередодні три фракції політичних партій – Соціал-демократи, "Нямунас Аушра" та Литовський союз селян та зелених підписали угоду про створення правлячої коаліції. 

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Очільник Литви Гітанас Науседа вже вніс кандидатуру Ругінене на посаду прем'єр-міністерки на попередньому засіданні, і тепер Сейм її схвалив: 78 членів проголосували "за", 35 – "проти", 14 – "утрималися".

Формально Інга Ругінене стане прем'єр-міністеркою після того, як президент видасть відповідний указ і вона складе присягу в Сеймі.

Після схвалення Сеймом Ругінене протягом двох тижнів повинна представити у парламенті узгоджений з президентом новий склад Кабінету міністрів і програму уряду. 

  • Попередній прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.
  • Тому тимчасово уряд Литви очолив міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс. Він тричі обіймав посаду міністра фінансів, його перший термін розпочався у 2007 році. Під час його другого терміну, між 2012 і 2016 роками, Литва приєдналася до єврозони. У червні він був кандидатом на посаду президента Єврогрупи, але зняв свою кандидатуру через недостатню підтримку.
