Трамп заявив, що звільняє членкиню Ради керуючих ФРС Лізу Кук. Посадовиця каже, що президент не має на це повноважень

Президент США неодноразово намагався вплинути на Федеральну резервну систему, щоб знизити процентні ставки. Зокрема раніше Трамп пропонував усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Трамп заявив, що звільняє членкиню Ради керуючих ФРС Лізу Кук. Посадовиця каже, що президент не має на це повноважень
Ліза Кук
Фото: EPA/UPG

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що звільняє членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук, посилюючи свою кампанію тиску на Центральний банк, щоб той знизив процентні ставки, пише Politico. 

У дописі в соціальних мережах Трамп поділився листом, адресованим Кук, в якому стверджується, що розслідування Міністерства юстиції щодо того, чи брехала Кук в іпотечних угодах, є «достатньою підставою» для її усунення з Ради керуючих ФРС.

Кук була номінована на цю посаду попереднім президентом Джо Байденом і затверджена Сенатом у 2022 році. Раніше вона була професором економіки та міжнародних відносин в Університеті штату Мічиган і входила до ради директорів Федерального резервного банку Чикаго.

«Американський народ повинен мати повну впевненість у чесності членів, яким доручено визначати політику та контролювати Федеральну резервну систему», – йдеться у листі Трампа. «З огляду на вашу обманливу та потенційно злочинну поведінку у фінансовому питанні, вони не можуть [мати повну впевненість], і я не маю такої впевненості у вашій чесності».

Видання зазначає, що Трамп неодноразово намагався вплинути на Федеральну резервну систему, щоб знизити процентні ставки, і раніше пропонував усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Директор Федерального агентства з фінансування житла Білл Пулте цього місяця подав кримінальну скаргу до Міністерства юстиції, стверджуючи, що Кук вказала своїм основним місцем проживання два будинки. Це одне з низки розслідувань іпотечного шахрайства, які Пулте розпочав проти політичних опонентів президента, включаючи генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс та сенатора Каліфорнії Адама Шиффа.

«Дякуємо, президенте Трампе, за вашу відданість справі припинення іпотечного шахрайства та дотримання закону», — написав Пулте у дописі в соціальних мережах. «Якщо ви вчините іпотечне шахрайство в Америці, ми переслідуватимемо вас, незалежно від того, хто ви».

Кук стверджує, що причина, яку Трамп назвав для її звільнення, є незаконною, і її адвокат пообіцяв оскаржити дії президента.

«Президент Трамп нібито звільнив мене «за певну причину», хоча за законом жодної причини не існує, і він не має на це повноважень. Я не піду у відставку. Я продовжуватиму виконувати свої обов'язки, щоб допомогти американській економіці, як я це роблю з 2022 року», — сказала Кук журналістам Politico.
