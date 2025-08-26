Трамп заявив, що звільняє членкиню Ради керуючих ФРС Лізу Кук. Посадовиця каже, що президент не має на це повноважень

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що звільняє членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук, посилюючи свою кампанію тиску на Центральний банк, щоб той знизив процентні ставки, пише Politico.

У дописі в соціальних мережах Трамп поділився листом, адресованим Кук, в якому стверджується, що розслідування Міністерства юстиції щодо того, чи брехала Кук в іпотечних угодах, є «достатньою підставою» для її усунення з Ради керуючих ФРС.

Кук була номінована на цю посаду попереднім президентом Джо Байденом і затверджена Сенатом у 2022 році. Раніше вона була професором економіки та міжнародних відносин в Університеті штату Мічиган і входила до ради директорів Федерального резервного банку Чикаго.

«Американський народ повинен мати повну впевненість у чесності членів, яким доручено визначати політику та контролювати Федеральну резервну систему», – йдеться у листі Трампа. «З огляду на вашу обманливу та потенційно злочинну поведінку у фінансовому питанні, вони не можуть [мати повну впевненість], і я не маю такої впевненості у вашій чесності».

Видання зазначає, що Трамп неодноразово намагався вплинути на Федеральну резервну систему, щоб знизити процентні ставки, і раніше пропонував усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Директор Федерального агентства з фінансування житла Білл Пулте цього місяця подав кримінальну скаргу до Міністерства юстиції, стверджуючи, що Кук вказала своїм основним місцем проживання два будинки. Це одне з низки розслідувань іпотечного шахрайства, які Пулте розпочав проти політичних опонентів президента, включаючи генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс та сенатора Каліфорнії Адама Шиффа.

«Дякуємо, президенте Трампе, за вашу відданість справі припинення іпотечного шахрайства та дотримання закону», — написав Пулте у дописі в соціальних мережах. «Якщо ви вчините іпотечне шахрайство в Америці, ми переслідуватимемо вас, незалежно від того, хто ви».

Кук стверджує, що причина, яку Трамп назвав для її звільнення, є незаконною, і її адвокат пообіцяв оскаржити дії президента.

«Президент Трамп нібито звільнив мене «за певну причину», хоча за законом жодної причини не існує, і він не має на це повноважень. Я не піду у відставку. Я продовжуватиму виконувати свої обов'язки, щоб допомогти американській економіці, як я це роблю з 2022 року», — сказала Кук журналістам Politico.