Партія Орбана засудила появу українського прапора в Будапешті

Представники владної партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана засудили рішення опозиційного мера Будапешта Гергея Карачоня відзначити День Незалежності України символічним жестом.

Як пише "Європейська правда", соратники голови уряду обурилися через те, що міський голова розпорядився підсвітити Ланцюговий міст Сечені, який є візитівкою столиці, у синій та жовтий кольори 24 серпня.

У Орбана заявили, що Україна "погрожує Угорщині і шантажує її, а в цей час мер прикрашає її кольорами знаковий міст".

Гергей Карачонь відомий своєї проукраїнською позицією. Він підняв український прапор на мерії Будапешта ще за день до початку повномасштабного вторгнення росіян на знак солідарності з Україною.