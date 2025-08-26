Росія планує вихід із європейського договору по боротьбі із тортурами

Росія готується формально відмовитися від одного з ключових зобов’язань у сфері прав людини і вийти із європейського договору по боротьбі із тортурами.
Як пише Politico, про це стало відомо із оприлюдненого указу, підписаного прем’єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним та датованим 23 серпня. Він пропонує лідеру РФ Володимиру Путіну внести на розгляд Державної думи питання про вихід із конвенції. Конкретної дати виходу поки не визначено.
У виданні наголошують, що вихід Росії має здебільшого символічний характер, зважаючи на критичний стан дотримання прав людини в країні, який ще більше погіршився після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року. Кремль використовує катування для утримання контролю та придушення інакодумства всередині країни.
Росію вже виключили з Ради Європи, головної правозахисної організації континенту, через місяць після початку її повномасштабної агресії проти України.
У багатьох випадках Кремль застосовував тортури до політичних в’язнів. Жертвами катувань ставали й українські полонені.
- Європейська конвенція із запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, ухвалена 1987 року. Вона дозволяє членам Комітету із запобігання катуванням перевіряти місця утримання під вартою в країнах-учасницях, приділяючи особливу увагу проблемам переповненості в’язниць і поліпшенню умов для ув’язнених.
- Після Європейської конвенції з прав людини Конвенція про запобігання катуванням широко вважається одним з найважливіших договорів Ради Європи.
- Станом на 2020 рік конвенцію ратифікували всі 47 держав-членів Ради Європи. Крім того, ратифікація конвенції стала обов'язковою умовою для всіх держав, які приєдналися до Ради Європи протягом останніх кількох років.
- В Україні Конвенція набула чинності 1 вересня 1997 року.