Росія планує вихід із європейського договору по боротьбі із тортурами

Росія готується формально відмовитися від одного з ключових зобов’язань у сфері прав людини і вийти із європейського договору по боротьбі із тортурами.

Як пише Politico, про це стало відомо із оприлюдненого указу, підписаного прем’єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним та датованим 23 серпня. Він пропонує лідеру РФ Володимиру Путіну внести на розгляд Державної думи питання про вихід із конвенції. Конкретної дати виходу поки не визначено.

У виданні наголошують, що вихід Росії має здебільшого символічний характер, зважаючи на критичний стан дотримання прав людини в країні, який ще більше погіршився після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року. Кремль використовує катування для утримання контролю та придушення інакодумства всередині країни.

Росію вже виключили з Ради Європи, головної правозахисної організації континенту, через місяць після початку її повномасштабної агресії проти України.

У багатьох випадках Кремль застосовував тортури до політичних в’язнів. Жертвами катувань ставали й українські полонені.