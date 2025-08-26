Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСвіт

Росія планує вихід із європейського договору по боротьбі із тортурами

Конкретної дати виходу поки не визначено.

Росія планує вихід із європейського договору по боротьбі із тортурами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія готується формально відмовитися від одного з ключових зобов’язань у сфері прав людини і вийти із європейського договору по боротьбі із тортурами.

Як пише Politico, про це стало відомо із оприлюдненого указу, підписаного прем’єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним та датованим 23 серпня. Він пропонує  лідеру РФ Володимиру Путіну внести на розгляд Державної думи питання про вихід із конвенції. Конкретної дати виходу поки не визначено.

У виданні наголошують, що вихід Росії має здебільшого символічний характер, зважаючи на критичний стан дотримання прав людини в країні, який ще більше погіршився після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року. Кремль використовує катування для утримання контролю та придушення інакодумства всередині країни.

Росію вже виключили з Ради Європи, головної правозахисної організації континенту,  через місяць після початку її повномасштабної агресії проти України.

У багатьох випадках Кремль застосовував тортури до політичних в’язнів. Жертвами катувань ставали й українські полонені.

  • Європейська конвенція із запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, ухвалена 1987 року. Вона дозволяє членам Комітету із запобігання катуванням перевіряти місця утримання під вартою в країнах-учасницях, приділяючи особливу увагу проблемам переповненості в’язниць і поліпшенню умов для ув’язнених.
  • Після Європейської конвенції з прав людини Конвенція про запобігання катуванням широко вважається одним з найважливіших договорів Ради Європи. 
  • Станом на 2020 рік конвенцію ратифікували всі 47 держав-членів Ради Європи. Крім того, ратифікація конвенції стала обов'язковою умовою для всіх держав, які приєдналися до Ради Європи протягом останніх кількох років.
  • В Україні Конвенція набула чинності 1 вересня 1997 року.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies