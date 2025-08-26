Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Прем’єр Бельгії вважає, що заморожені російські активи слід залишити в Euroclear

Де Вевер застеріг від їхнього вилучення через можливі юридичні наслідки.

Прем’єр Бельгії вважає, що заморожені російські активи слід залишити в Euroclear
Барт де Вевер
Фото: The Brussels Times

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що заморожені державні активи Росії наразі мають залишатися в депозитарії Euroclear, пише Reuters.

За його словами, спроби вилучення активів на користь України можуть спричинити серйозні юридичні проблеми.

«Інші країни також виведуть свої державні фонди. Це матиме системні наслідки і є дуже небезпечним з юридичної точки зору. Я вважаю, що ці державні кошти слід утримувати в замороженому стані», – сказав Де Вевер.

Він нагадав, що серед цих активів є кошти російського Центробанку, які мають імунітет.

Прем’єр додав, що прибуток від розміщення цих активів можна використовувати для допомоги Україні, однак сам капітал вилучати не варто.

«Це як курка, яка несе золоті яйця. Ми повинні зберегти цю курку. А зрештою, коли йтиметься про мирний договір, тоді курку можна буде покласти на стіл... До того моменту, я вважаю, мудро залишити все як є», – зазначив він.

  • За даними ЄС, у країнах блоку заморожено близько 210 мільярдів євро російських держактивів, переважно у вигляді облігацій, розміщених у Euroclear. 
  • Загалом країни G7 після початку повномасштабного вторгнення РФ заблокували близько $300 мільярдів активів Москви.
