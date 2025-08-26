З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Стубб: переконати Росії закінчити війну радше можуть ті, хто розташований на Сході, ніж на Заході

Він сподівається, що Трампу урветься терпець. 

Стубб: переконати Росії закінчити війну радше можуть ті, хто розташований на Сході, ніж на Заході
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Фінський президент Александр Стубб переконаний, що мотивувати Росію закінчити війну можна лише шляхом санкцій проти країн, які продовжують торгувати з нею і допомагати її військовій промисловості. Відповідну заяву цитує Yle.

Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа стосовно Росії вичерпається. Він додав, що робитиме все можливе, щоб Україна отримала справедливий мир. 

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході", – переконаний президент Фінляндії, який став одним з семи європейських лідерів, які нещодавно їздили до Білого дому разом з президентом України Володимиром Зеленським

Дональд Трамп обіцяв застосувати високі тарифи і санкції проти країн, які продовжують купувати нафту і газ у Росії. Він відводив Путіну "дедлайни", за які той мав би укласти з Україною мирну угоду. Але поки що далі слів справа не пішла, окрім застосування тарифів проти Індії.

Серед тих, хто продовжує купувати російські нафту й газ, є Китай. 
