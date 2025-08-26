Трамп знову закликав Росію та Китай до переговорів про ядерне роззброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відкрити переговори про денуклеаризацію з Росією і Китаєм.
Про це він повідомив журналістам перед зустріччю з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Білому домі, пише Reuters.
"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо", – сказав Трамп. Він додав, що Москва готова до цього, а Пекін також може погодитися.
Трамп зазначив, що вже піднімав це питання у розмові з Путіним. "Ми говоримо про обмеження ядерної зброї. Ми залучимо до цього Китай", – сказав лідер Штатів.
Американський президент також підтвердив своє прагнення цього року зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, який досі ігнорує його пропозиції відновити прямі переговори.
- У лютому Трамп вперше заявив про намір ініціювати переговори з Путіним і Сі Цзіньпіном щодо обмеження ядерних арсеналів. За його словами, денуклеаризація буде одним з головних завдань його другого терміну.
- Ці заяви прозвучали на тлі того, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) між США і Росією завершує дію 5 лютого 2026 року. Це остання чинна угода між Вашингтоном і Москвою, яка обмежує кількість стратегічних боєголовок і засобів доставки.
- Росія раніше попереджала, що перспективи його продовження залишаються примарними. За президентства Джо Байдена США також намагалися залучити Китай до офіційних переговорів, однак безрезультатно.