Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСвіт

Трамп знову закликав Росію та Китай до переговорів про ядерне роззброєння

Американський президент також підтвердив своє прагнення цього року зустрітися з лідером КНДР.

Трамп знову закликав Росію та Китай до переговорів про ядерне роззброєння
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відкрити переговори про денуклеаризацію з Росією і Китаєм. 

Про це він повідомив журналістам перед зустріччю з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Білому домі, пише Reuters.

"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо", – сказав Трамп. Він додав, що Москва готова до цього, а Пекін також може погодитися.

Трамп зазначив, що вже піднімав це питання у розмові з Путіним. "Ми говоримо про обмеження ядерної зброї. Ми залучимо до цього Китай", – сказав лідер Штатів.

Американський президент також підтвердив своє прагнення цього року зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, який досі ігнорує його пропозиції відновити прямі переговори.

  • У лютому Трамп вперше заявив про намір ініціювати переговори з Путіним і Сі Цзіньпіном щодо обмеження ядерних арсеналів. За його словами, денуклеаризація буде одним з головних завдань його другого терміну.
  • Ці заяви прозвучали на тлі того, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) між США і Росією завершує дію 5 лютого 2026 року. Це остання чинна угода між Вашингтоном і Москвою, яка обмежує кількість стратегічних боєголовок і засобів доставки.
  • Росія раніше попереджала, що перспективи його продовження залишаються примарними. За президентства Джо Байдена США також намагалися залучити Китай до офіційних переговорів, однак безрезультатно.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies