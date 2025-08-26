Трамп знову закликав Росію та Китай до переговорів про ядерне роззброєння

Американський президент також підтвердив своє прагнення цього року зустрітися з лідером КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відкрити переговори про денуклеаризацію з Росією і Китаєм.

Про це він повідомив журналістам перед зустріччю з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Білому домі, пише Reuters.

"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо", – сказав Трамп. Він додав, що Москва готова до цього, а Пекін також може погодитися.

Трамп зазначив, що вже піднімав це питання у розмові з Путіним. "Ми говоримо про обмеження ядерної зброї. Ми залучимо до цього Китай", – сказав лідер Штатів.

Американський президент також підтвердив своє прагнення цього року зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, який досі ігнорує його пропозиції відновити прямі переговори.