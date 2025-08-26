Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Півненко нагородив командувача Нацгвардії Норвегії орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

"Ця відзнака є свідченням глибокої поваги та визнання вагомого внеску у підтримку України в нашій боротьбі проти російської агресії".

Півненко нагородив командувача Нацгвардії Норвегії орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Олександр Півненко і Фроде Оммудсен
Фото: НГУ

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко нагородив командувача Нацгвардії Королівства Норвегія генерал-майора Фроде Оммудсена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це Півненко повідомив у Фейсбуці.

"Щиро вітаю командувача Національної гвардії Королівства Норвегія генерал-майора Фроде Оммудсена з нагоди нагородження орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, відповідно до Указу Президента України № 617/2025 від 23 серпня 2025 року", - написав він.

За словами Півненка, ця відзнака є свідченням глибокої поваги та визнання вагомого внеску у підтримку України в нашій боротьбі проти російської агресії, а також зміцнення міжнародного партнерства з Національною гвардією України.

Фото: НГУ
﻿
