Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко нагородив командувача Нацгвардії Королівства Норвегія генерал-майора Фроде Оммудсена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це Півненко повідомив у Фейсбуці.

"Щиро вітаю командувача Національної гвардії Королівства Норвегія генерал-майора Фроде Оммудсена з нагоди нагородження орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, відповідно до Указу Президента України № 617/2025 від 23 серпня 2025 року", - написав він.

За словами Півненка, ця відзнака є свідченням глибокої поваги та визнання вагомого внеску у підтримку України в нашій боротьбі проти російської агресії, а також зміцнення міжнародного партнерства з Національною гвардією України.