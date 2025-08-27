ЗМІ: Найбільші енергокомпанії США та Росії вже домовляються про співпрацю

Exxon готується до повернення на російський ринок.

Видання The Wall Street Journal отримало інформацію щодо таємних переговорів між американською корпорацією Exxon Mobil та "Роснєфтю" щодо повернення на російський ринок.

Найбільший виробник нафти у західних країнах готується продовжити інвестування у проєкт "Сахалін-1", яке було перервано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перемовини про це з росіянами у форматі за зачиненими дверима з боку Exxon вів старший віцепрезидент компанії Ніл Чапмен. "Роснєфть" представляв виконавчий директор Ігор Сєчін.

Водночас CEO компанії Даррен Вудс зустрічався у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та домовлявся про те, що адміністрація США сприятиме поверненню Exxon до капіталовкладень у РФ.

Росія максимально зацікавлена у швидкому відновленні зв'язків з Exxon для порятунку своєї економіки. "Роснєфть" та Exxon, за словами людей, знайомих з ситуацією, зберігали таємний канал зв'язку упродовж всієї повномасштабної війни.