Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ЗМІ: Найбільші енергокомпанії США та Росії вже домовляються про співпрацю

Exxon готується до повернення на російський ринок.

ЗМІ: Найбільші енергокомпанії США та Росії вже домовляються про співпрацю
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal отримало інформацію щодо таємних переговорів між американською корпорацією Exxon Mobil та "Роснєфтю" щодо повернення на російський ринок.

Найбільший виробник нафти у західних країнах готується продовжити інвестування у проєкт "Сахалін-1", яке було перервано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Перемовини про це з росіянами у форматі за зачиненими дверима з боку Exxon вів старший віцепрезидент компанії Ніл Чапмен. "Роснєфть" представляв виконавчий директор Ігор Сєчін.

Водночас CEO компанії Даррен Вудс зустрічався у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та домовлявся про те, що адміністрація США сприятиме поверненню Exxon до капіталовкладень у РФ.

Росія максимально зацікавлена у швидкому відновленні зв'язків з Exxon для порятунку своєї економіки. "Роснєфть" та Exxon, за словами людей, знайомих з ситуацією, зберігали таємний канал зв'язку упродовж всієї повномасштабної війни.
