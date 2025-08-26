Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Адміністрація США хоче запровадити санкції проти посадовців ЄС

У Вашингтоні критикують європейський Акт про цифрові послуги.

Адміністрація США хоче запровадити санкції проти посадовців ЄС

Агенція Reuters стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює сценарій запровадження сакнцій проти посадовців Європейського Союзу, причетних до ухвалення Акту про цифрові послуги.

Документ, який регулює діяльність компаній, пов'язаних з інтернетом, неодноразово зазнавав нищівної критики з Вашингтона. Там вважають, що ЄС фактично запровадив цензуру, спрямовану на недопущення потрапляння у мережу консервативного контенту. Саме американські техногіганти найчастіше стають порушниками Акту і зазнають величезних штрафів, як у випадку з корпорацією Apple.

Під час внутрішніх нарад у Державному департаменті США йшлося про візові обмеження для чиновників ЄС, які просували обмеження цифрового ринку. Також Вашингтон запустив кампанію з лобіювання скасування закону, яку мають проводити у країнах свого призначення американські дипломати.   
Теми: , , ,
﻿
