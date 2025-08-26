Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Трамп хоче перейменувати Пентагон на "Міністерство війни"

Не розуміє, від чого Америка обороняється.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп озвучив ідею повернення Департаменту оборони тієї назви, яке відомство носило до 1947 року - а саме Міністерство війни.

Як пише The Guardian, республіканець заявив, що не розуміє, чому "тільки оборонятися, якщо ми хочемо також наступати", а також поскаржився, що нинішня назва Пентагону "звучить для мене не так добре, недостатньо сильно".

Трамп повторив заклик до перейменування щонайменше тричі за день: спершу під час підписання указів в Овальному кабінеті, потім на зустрічі з президентом Південної Кореї, а пізніше під час авдієнції з родичами військових, загиблих у 2021 році від вибуху, влаштованого терористом "Ісламської держави".

Господар Білого дому нагадав, що Америка "виграла Першу світову війну, виграла Другу світову війну - і все це тоді, коли було Міністерство війни".

Для зміни назви департаменту уряду закони США вимагають рішення Конгресу - проте Трамп заявив, що отримає його легко, а якщо ні, то "впевнений, що можна обійтися і без нього, не думаю, що це обов'язково".
