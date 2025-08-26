У канцелярії президента Польщі заперечили ризик припинення фінансування Starlink через вето

Шеф канцелярії польського президента Збіґнєв Боґуцький заперечив, що вето, накладене Карольом Навроцьким на закон про допомогу українцям, припинить фінансування Інтернету Starlink для українських військ. Він звинуватив віцепрем'єра Крістофа Гаковського, який вчора поширив відповідну інформацію, у створенні маніпуляцій і дезінформації.

Він запевнив, що витрати на Starlink покривають рахунком чинного законодавства, і законопроєкт, поданий президентом до Сейму, зберігає це. Він вважає, що цього достатньо для ефективного опрацювання президентської ініціативи в вересні.

"Те саме стосується підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці. У вас було майже півтора року, щоб презентувати закон, який буде чесним, насамперед з точки зору поляків, але також і для тих українців, які сумлінно беруть участь у польській соціально-економічній системі. Ви цього не зробили, як і багато іншого, попри обіцянки. Саме тому Президент Республіки Польща зараз втручається у вирішення цього питання", – сказав він.