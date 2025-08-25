МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаСвіт

Гавковський заявив, що через вето президента не зможуть оплачувати Starlink для України. У канцелярії заперечили (уточнено)

Гавковський закликав Навроцького припинити "сліпе" урізання фінансування і не допомагати Росії. 

Гавковський заявив, що через вето президента не зможуть оплачувати Starlink для України. У канцелярії заперечили (уточнено)
міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський
Фото: скриншот відео

Уточнено. Віцепрем'єр, міністр цифровізації Крістоф Гавковський заявив, що Польща не зможе платити за супутниковий Інтернет Starlink для українських військ через вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт про фінансову допомогу українцям. Однак шеф канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький заперечив це, сказавши, що фінансування відбувається за чинним законодавством. 

Гавковський сказав, що це вето "ріже наосліп". За його словами, де-факто рішення президента Навроцького означає кінець Інтернету Starlink, який Польща оплачує для України.

"Ви шкодите людям, які б'ються за їхню незалежність, і водночас допомагаєте Росії", – прокоментував міністр. 

Він сказав, що не може уявити кращого подарунку для путінських військ, аніж відключення України від Інтернету. 

Зі свого боку Богуцький звинуватив Гавковського в маніпуляції і дезінформації.

  • Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу українським громадянам. Він вважає, що кошти можуть отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі.
  • Польща сплачувала американській компанії Starlink за Інтернет, який використовують українські війська.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies