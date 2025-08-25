Гавковський заявив, що через вето президента не зможуть оплачувати Starlink для України. У канцелярії заперечили (уточнено)

Гавковський закликав Навроцького припинити "сліпе" урізання фінансування і не допомагати Росії.

Уточнено. Віцепрем'єр, міністр цифровізації Крістоф Гавковський заявив, що Польща не зможе платити за супутниковий Інтернет Starlink для українських військ через вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт про фінансову допомогу українцям. Однак шеф канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький заперечив це, сказавши, що фінансування відбувається за чинним законодавством.

Гавковський сказав, що це вето "ріже наосліп". За його словами, де-факто рішення президента Навроцького означає кінець Інтернету Starlink, який Польща оплачує для України.

"Ви шкодите людям, які б'ються за їхню незалежність, і водночас допомагаєте Росії", – прокоментував міністр.

Він сказав, що не може уявити кращого подарунку для путінських військ, аніж відключення України від Інтернету.

Зі свого боку Богуцький звинуватив Гавковського в маніпуляції і дезінформації.