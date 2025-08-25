Унаслідок удару по Смузі Гази загинули 20 людей, зокрема п'ятеро журналістів міжнародних медіа

Reuters, Associated Press і Al Jazeera підтвердили загибель їхніх співробітників та фрілансерів.

Внаслідок удару Ізраїлю по госпіталю Нассер в східній частині Смуги Гази загинули не менше 20 людей. Серед жертв – п'ятеро журналістів міжнародних медіа, пише BBC. Reuters підтвердило загибель свого оператора Хуссама аль-Масрі.

ІЄ дані про загибель фрілансера Associated Press Маріам Абу Дагги. Як і оператора Al Jazeera Мохаммада Салами та ще двох журналістів: Моаза Абу Тахи та Ахмада Абу Азіза.

Ізраїль визнав удар по місцевості поруч із госпіталем, але не пояснив причин атаки. Він проведе попереднє розслідування.

На відео, що зафіксували удар, видно дим над головною лікарнею півдня Гази. На одному з відео, що показувало лікаря з закривавленим одягом, який він показував журналістам, зафіксували інший удар.

Свідки повідомили, що повторного удару ізраїльська війська завдали вже після того, як до місця першої атаки прибули рятувальники і журналісти.

У своїй заяві Ізраїльські війська кажуть, що "висловлюють жаль за шкоду, завдану незалученим особам, і не переслідують журналістів як таких".

За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Гази, серед 20 загиблих були і пацієнти лікарні.