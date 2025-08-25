Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Унаслідок удару по Смузі Гази загинули 20 людей, зокрема п'ятеро журналістів міжнародних медіа

Reuters, Associated Press і Al Jazeera підтвердили загибель їхніх співробітників та фрілансерів. 

Унаслідок удару по Смузі Гази загинули 20 людей, зокрема п'ятеро журналістів міжнародних медіа
Війна у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Внаслідок удару Ізраїлю по госпіталю Нассер в східній частині Смуги Гази загинули не менше 20 людей. Серед жертв – п'ятеро журналістів міжнародних медіа, пише BBC. Reuters підтвердило загибель свого оператора Хуссама аль-Масрі. 

ІЄ дані про загибель фрілансера Associated Press Маріам Абу Дагги. Як і оператора Al Jazeera Мохаммада Салами та ще двох журналістів: Моаза Абу Тахи та Ахмада Абу Азіза. 

Ізраїль визнав удар по місцевості поруч із госпіталем, але не пояснив причин атаки. Він проведе попереднє розслідування. 

На відео, що зафіксували удар, видно дим над головною лікарнею півдня Гази. На одному з відео, що показувало лікаря з закривавленим одягом, який він показував журналістам, зафіксували інший удар. 

Свідки повідомили, що повторного удару ізраїльська війська завдали вже після того, як до місця першої атаки прибули рятувальники і журналісти.

У своїй заяві Ізраїльські війська кажуть, що "висловлюють жаль за шкоду, завдану незалученим особам, і не переслідують журналістів як таких". 

За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Гази, серед 20 загиблих були і пацієнти лікарні.  
