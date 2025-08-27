єВідновлення: переселенці, які втратили житло на окупованій території, зможуть отримати від держави до 2 млн грн

На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Сьогодні, 27 серпня, уряд розширив програму єВідновлення: внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через Дію, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови.