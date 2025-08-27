«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоЖиття

єВідновлення: переселенці, які втратили житло на окупованій території, зможуть отримати від держави до 2 млн грн

На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

єВідновлення: переселенці, які втратили житло на окупованій території, зможуть отримати від держави до 2 млн грн
Фото: Facebook / Aris Messinis

Сьогодні, 27 серпня, уряд розширив програму єВідновлення: внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. 

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. 

На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. 

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через Дію, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів. 

Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies