На Дніпропетровщині через російські обстріли загинув чоловік

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 49-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Окупанти спрямували на Маломихайлівську громаду керовані авіаційні бомби.
“Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи. Співчуття тим, хто втратив близьку людину”, ‒ зазначив голова ОВА.
За словами Лисака, ще четверо мешканців постраждали. Пошкоджено приватні будинки.
- У ніч на 28 серпня російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства і авто. Над областю ППО знищила 25 ворожих дронів.