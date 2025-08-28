На Дніпропетровщині через російські обстріли загинув чоловік

За словами Лисака, ще четверо мешканців постраждали. Пошкоджено приватні будинки.

“Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи. Співчуття тим, хто втратив близьку людину”, ‒ зазначив голова ОВА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

