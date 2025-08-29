Унаслідок обстрілів росіянами Запорізької області поранено чотирьох жінок.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Спочатку він інформував, що 73-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни ударили безпілотником по Комишувасі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок.

Потім стало відомо, що після обстрілу по району пораненні ще троє жінок. Також пошкоджені автівка, будівля магазину та будівлі поряд.

Раніше стало відомо, що у Запорізькій області росіяни поранили однорічну дитину і 70-річного чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах регіону.