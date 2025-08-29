На Берковецькому кладовищі в Києві відкрили другий меморіал для вшанування загиблих захисників

Головний елемент – козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність.

Сьогодні, в День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому кладовищі в Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Перший Меморіал встановили рік тому. Головний елемент – козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність.

"Монументи встановили на знак нашої пам’яті та вшанування подвигу відважних захисників і захисниць. Нашої вдячності воїнам, завдяки яким Україна вистояла і, переконаний, стане успішною і сильною європейською державою", - наголосив Кличко.

На Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько 1000 воїнів, які поклали життя в боях за Україну від початку повномасштабної війни.