На Запоріжжі судитимуть інспектора колонії, який забезпечував засуджених наркотиками та телефонами

На Запоріжжі судитимуть інспектора колонії, який забезпечував засуджених наркотиками та телефонами
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора однієї з запорізьких колоній, який за гроші організував постачання ув’язненим заборонених речей та наркотичних засобів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Чоловік працював у виправній установі з 2023 року на посаді молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки. Використовуючи посадові можливості, він вирішив налагодити стабільне джерело додаткового доходу, надаючи платні «послуги» ув’язненим. Зокрема, - постачав заборонені для використання телефони та наркотики", - йдеться в повідомленні.

Інспектор діяв за "попереднім замовленням": за обумовлену винагороду проносив товар на територію колонії, який передавав через схованки. Вартість передачі телефона становила 2 тисячі гривень, наркотиків - 3,5 тисячі гривень. Гроші він отримував на банківську картку своєї дружини.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової спроби передати наркотики для одного з ув’язнених. Його судитимуть за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України) та незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
