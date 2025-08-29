МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Брянщині Сили оборони уразили об'єкт, який забезпечує армію РФ нафтопродуктами

Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

На Брянщині Сили оборони уразили об'єкт, який забезпечує армію РФ нафтопродуктами
Ураження об'єкта на Брянщині
Фото: Скріншот відео Генштабу

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Цей об'єкт забезпечує армію РФ нафтопродуктами.

Про це повідомили у Генштабі. 

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора завдали підрозділи ракетних військ і артилерії та Сили безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.  

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", – зазначили у Генштабі. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies