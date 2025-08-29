На Брянщині Сили оборони уразили об'єкт, який забезпечує армію РФ нафтопродуктами

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Цей об'єкт забезпечує армію РФ нафтопродуктами.
Про це повідомили у Генштабі.
Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.
Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора завдали підрозділи ракетних військ і артилерії та Сили безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", – зазначили у Генштабі.
- У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили важливі об’єкти російського агресора. Зокрема йдеться про Афіпський та Куйбишевський НПЗ та інші цілі як у РФ, так і на ТОТ.
- У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об’єктів російського агресора.