На Брянщині Сили оборони уразили об'єкт, який забезпечує армію РФ нафтопродуктами

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Цей об'єкт забезпечує армію РФ нафтопродуктами.

Про це повідомили у Генштабі.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора завдали підрозділи ракетних військ і артилерії та Сили безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", – зазначили у Генштабі.