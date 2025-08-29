МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
У Києві затримали двох 16-річних школярів, підозрюваних у підпалі позашляховика військового

Крім того, у Білоцерківському районі затримали ще одного палія – 36-річного безробітного.

У Києві затримали двох 16-річних школярів, підозрюваних у підпалі позашляховика військового
Фото: колаж LB

Правоохоронці затримали ще 3-х підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили авто Сил оборони на Київщині, передає СБУ. 

За матеріалами справ, фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги ФСБ, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм каналах.

Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для «звіту» перед кураторами з РФ.

Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями ФСБ.

Так, у Києві «по гарячих слідах» викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.

Задокументовано, як неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили.

У Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.

Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ та одяг, в якому вони виконували замовлення.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
