ГоловнаСуспільствоВійна

Прокурори розслідують катування окупантами військовополоненого, якому перерізали горло

Військовий вижив, і з перерізаним горлом упродовж п’яти діб дістався українських позицій.

Прокурори розслідують катування окупантами військовополоненого, якому перерізали горло
Український військовослужбовець, який вижив після катувань окупантів
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Донецької обласної прокуратури задокументували факт жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими і розпочали розслідування.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора. 

У серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.

Під час допитів російські військові катували полонених: завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли.

Один із військовополонених вижив, і з перерізаним горлом упродовж п’яти діб дістався українських позицій.

"За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством). Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців рф, причетних до цього злочину", – зазначили у прокуратурі. 

  • OSINT-аналітики Molfar Intelligence Institute ідентифікували 144 російських тюремників, які причетні до катування українських полонених. Одним з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території РФ є "Слідчий ізолятор №2" у Таганрозі. 
