Над Дніпропетровщиною ППО знищила 25 ворожих дронів

Вночі ворог атакував два райони Дніпропетровщини. 

Над Дніпропетровщиною ППО знищила 25 ворожих дронів
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 28 серпня російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства і авто. Над областю ППО знищила 25 ворожих дронів.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

По Нікопольському районі ворог цілив fpv-дронами та з РСЗВ "Град". Дісталося райцентру й Мирівській громаді. Там фахівці обстежують території і з'ясовують наслідки. 

Гучно було також у Межівській та Петропавлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА. Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах.  Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та 4 машини. 

Всюди минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки
