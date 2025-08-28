Над Дніпропетровщиною ППО знищила 25 ворожих дронів

У ніч на 28 серпня російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства і авто. Над областю ППО знищила 25 ворожих дронів.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському районі ворог цілив fpv-дронами та з РСЗВ "Град". Дісталося райцентру й Мирівській громаді. Там фахівці обстежують території і з'ясовують наслідки.

Гучно було також у Межівській та Петропавлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА. Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та 4 машини.

Всюди минулося без постраждалих.