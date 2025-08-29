Розвідники повідомили, що черговий “Тріумф” загарбників на півострові “осліп”.

У Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російську РЛС, яка входила до складу ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

Як зазначає ГУР, у ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль ― російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 “тріумф”.

Таким чином черговий “тріумф” загарбників на півострові “осліп”. Розвідники зазначають, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває.

Нагадаємо, 28 серпня у Азовському морі дрони ГУР уразили носія "Калібрів". Корабель зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.