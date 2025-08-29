На Вінниччині повідомило про підозру п’ятьом військовим, які не повернулися в частини після СЗЧ

На Вінниччині затримали та повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, яких розшукали за фактом самовільного залишення частин. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
"Завдяки міжвідомчій взаємодії та постійній роботі щодо сприяння Силам оборони, правоохоронці щоденно установлюють місце знаходження військових, які пішли в СЗЧ. Більшість із них добровільно та свідомо повертаються в батальйони резерву, а згодом - поповнюють лави ЗСУ і ефективно боронять державу. Проте є військові, що відмовляються виконувати присягу та не бажають повертатися на службу навіть під загрозою кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 5 солдатів різних військових частин втекли зі свого місця дислокації. Військових було затримано згідно зі ст. 615 КПК. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).
Фігурантам загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.
- Як відомо, до 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби. Раніше ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ.
- У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
- Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".