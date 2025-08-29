На Вінниччині повідомило про підозру п’ятьом військовим, які не повернулися в частини після СЗЧ

Чоловікам загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.

На Вінниччині затримали та повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, яких розшукали за фактом самовільного залишення частин. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Завдяки міжвідомчій взаємодії та постійній роботі щодо сприяння Силам оборони, правоохоронці щоденно установлюють місце знаходження військових, які пішли в СЗЧ. Більшість із них добровільно та свідомо повертаються в батальйони резерву, а згодом - поповнюють лави ЗСУ і ефективно боронять державу. Проте є військові, що відмовляються виконувати присягу та не бажають повертатися на службу навіть під загрозою кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 5 солдатів різних військових частин втекли зі свого місця дислокації. Військових було затримано згідно зі ст. 615 КПК. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.