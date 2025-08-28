Кая Каллас зазначила, що жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню.

Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві.

Про це глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас повідомила у соцмережі Х.

“Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі”, – заявила Каллас.

Раніше сьогодні Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”. Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин заявила, що Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори.