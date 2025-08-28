Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві

Кая Каллас зазначила, що жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню.

Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві
Кая Каллас
Фото: x.com / Кая Каллас

Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві. 

Про це глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас повідомила у соцмережі Х. 

“Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі”, – заявила Каллас.

Раніше сьогодні Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”. Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин заявила, що Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies