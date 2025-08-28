Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський обстріл пошкодив будівлю представництва ЄС у Києві

Андрій Сибіга підкреслив, що напад на дипломатів є порушенням конвенції. 

Російський обстріл пошкодив будівлю представництва ЄС у Києві
Представництво ЄС в Україні пошкоджено російським ударом
Фото: Andriy Sybiha у X

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Він звернув увагу, що атака на дипломатів є порушенням Віденської конвенції. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й з боку всього світу.

"Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові допомогти", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства. 

На оприлюднених ним світлинах видно пошкодження вікон та стелі в кількох місцях. 

Пошкоджено будівлю представництва ЄС
Фото: Andriy Sybiha у X
Пошкоджено будівлю представництва ЄС

Внаслідок російського удару пошкоджено будівлю представництва ЄС
Фото: Andriy Sybiha у X
Внаслідок російського удару пошкоджено будівлю представництва ЄС

Російський удар 28 серпня спричинив пошкодження в різних районах міста, зокрема й в центрі. У Дарницькому районі відбулося пряме влучання в п'ятиповерхівку, внаслідок чого загинули люди. Є жерти і поранені й в інших локаціях. 
