Російський обстріл пошкодив будівлю представництва ЄС у Києві

Андрій Сибіга підкреслив, що напад на дипломатів є порушенням конвенції.

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він звернув увагу, що атака на дипломатів є порушенням Віденської конвенції. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й з боку всього світу.

"Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові допомогти", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

На оприлюднених ним світлинах видно пошкодження вікон та стелі в кількох місцях.

Фото: Andriy Sybiha у X Пошкоджено будівлю представництва ЄС

Російський удар 28 серпня спричинив пошкодження в різних районах міста, зокрема й в центрі. У Дарницькому районі відбулося пряме влучання в п'ятиповерхівку, внаслідок чого загинули люди. Є жерти і поранені й в інших локаціях.